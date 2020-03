Nieuwe stap in race om vaccin: eerste mensen getest

In de Verenigde Staten zijn voor het eerst mensen getest op een experimenteel coronavaccin. Vier gezonde vrijwilligers hebben ieder een eerste dosis van het vaccin gekregen, dat is ontwikkeld door Amerikaanse wetenschappers na de uitbraak van Covid-19 in China. Het zal nog zeker maanden duren voordat duidelijk is of het vaccin veilig en effectief is.

"We voelen ons allemaal zo hulpeloos. Dit is voor mij een geweldige kans om iets te doen", zegt de 43-jarige Jennifer Haller tegen persbureau AP. De medewerker van een klein techbedrijf is een van de vier vrijwilligers die van wetenschappers in Seattle voor het eerst een dosis van het vaccin krijgt geïnjecteerd. Trots In totaal zullen vijfenveertig vrijwilligers tussen de 18 en 55 jaar de komende maanden meedoen aan het onderzoek. Zij krijgen ieder twee keer een dosis toegediend, met daartussen een maand rust. De dochters van vrijwilliger Neal Browning zijn trots op hem, vertelt hij. "Alle ouders willen dat hun kinderen naar hen opkijken", vertelt de 46-jarige Amerikaan. "Al zijn er nog zoveel meer mensen die dit doen, het is niet alleen papa." Het testen op mensen is een belangrijke stap in de zoektocht naar een vaccin tegen Covid-19. Toch is het niet het enige middel waar de hoop op is gevestigd. Wereldwijd worden er door wetenschappers tientallen vaccins ontwikkeld, waarvan er een de uitbraak snel moet kunnen kenteren. Lees ook: Meerderheid coronapatiënten op intensive care jonger dan 50 jaar Ondanks de massale zoektocht verwachten experts dat het nog zeker 12 tot 18 maanden duurt voordat een werkzaam en veilig vaccin ook echt op de markt kan komen. Vanwege het enorme aantal mensen die het vaccin moeten krijgen, duurt het lang voordat op grote schaal onderzocht is wat alle mogelijke bijeffecten zijn. Toegang aanvallen Een vaccin is doorgaans een directe, zeer afgezwakte vorm van een virus. De Amerikaanse mogelijke oplossing werkt anders: wetenschappers hebben het vaccin op basis van een deel van de genen van het virus ontwikkeld. Distributiecentra supermarkten nog lang niet leeg Bekijk deze video op RTL XL Hamsteren vanwege het coronavirus is niet nodig: 'Ik roep iedereen op om normaal boodschappen te doen.' Het vaccin moet ervoor zorgen dat het lichaam een bepaald eiwit aanmaakt. Dat is opzichzelfstaand onschuldig, maar het eiwit zorgt er wel voor dat Covid-19 zich vervolgens in menselijke cellen vestigt. De gedachte is dat antistoffen het eiwit zullen aanvallen. Als het lichaam dat voortaan doet, kan het eiwit in de toekomst niet meer succesvol Covid-19 in de cellen laten nestelen. Of het werkt, is nog de vraag. De komende tijd zullen de vrijwilligers daarom hun bloed laten testen. Daarnaast krijgt de ene vrijwilliger een hogere dosis dan de ander, om de verschillen te onderzoeken. Europees vaccin Ook in Europa wordt hard gewerkt aan een vaccin. De Europese Commissie steunt onder meer CureVac. Het Duitse bedrijf heeft gisteren 80 miljoen euro ontvangen, voor hun onderzoek naar een coronavaccin. Amerikaanse media meldden eerder dat Amerika CureVac probeerde over te kopen, maar daar niet in is geslaagd. Het bedrijf zelf ontkent dat er een Amerikaans bod is geweest. Dagelijks antwoord Hier lees je alle vragen en antwoorden terug van onze dagelijkse corona-update.