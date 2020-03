Evacuaties om grote brand op Tafelberg bij Kaapstad

Bewoners rondom Kaapstad in Zuid-Afrika zijn geëvacueerd vanwege een grote brand op de Tafelberg. Zeker vijf huizen en meerdere auto's liggen in de as.

Het vuur woedt sinds afgelopen weekend en is vanwege de aanhoudende wind niet gemakkelijk geblust. De brandweer moest tijdelijk blushelikopters aan de grond houden en zet vandaag meer dan honderd brandweerlieden in. UItgebrande auto's op de Tafelberg. © AFP Bewoners van de luxe buitenwijken Higgovale en Clifton, waar villa's vele miljoenen kosten, zijn geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gemeld. Het is nog onduidelijk hoe het vuur heeft kunnen ontstaan. De Tafelberg en de zogeheten Lions Head zijn populair bij wandelaars vanwege het uitzicht over de stad en de oceaan.