Van online vergaderen tot vpn's: zo werk je veilig thuis

6. Kijk uit voor corona-phishing

Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwt voor phishingmails en valse e-mails rondom het coronavirus. "Het is bekend dat criminelen gebruikmaken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishingmails of het verspreiden van malware", zo valt te lezen op een speciale pagina voor veilig thuiswerken. "Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij uw beheerorganisatie. Ga niet in op de phishingmail."

"Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender zijn."