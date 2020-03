70-plussers in VK blijven mogelijk 4 maanden thuis

Nu al is er in Groot-Brittannië een tekort aan ziekenhuisbedden, zegt correspondent Anne Saenen. "Iedere winter staan de Britse kranten vol met horrorverhalen: Britten die op de grond moeten liggen of uren moeten wachten op spoedeisende hulp."

Er wordt daarom ook gesproken over het inrichting van hotels als medische locatie. Daarnaast wordt bekeken of patiënten in nationale ziekenhuizen kunnen uitwijken naar privéklinieken.