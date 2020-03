President Trump roept noodtoestand uit vanwege corona

Het federaal bureau voor rampenbestrijding gaat de strijd tegen het virus nu coördineren. Het overheidsorgaan beschikt over een fonds van zo’n 50 miljard dollar. Behalve geld kan het bureau ook hulpverleners naar getroffen gebieden sturen.

"De 50 miljard die nu extra is vrijgekomen kan cruciale hulp bieden", zegt Amerika-verslaggever Ruben Leter in New York. "Er kunnen bijvoorbeeld nog steeds te weinig Amerikanen getest worden op het virus. Daardoor is onduidelijk in hoeverre het virus zich al heeft kunnen verspreiden."

Trump kondigde tijdens de persconferentie vanavond aan dat er miljoenen testen beschikbaar komen. Toch zullen die lang niet allemaal nodig zijn, voegde hij er aan toe. "We willen niet dat iedereen deze test gaat gebruiken. Dat is allemaal niet nodig."