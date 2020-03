Code rood in ziekenhuizen Brabant, druk op de zorg is enorm

'Piek nog niet bereikt'

In bepaalde regio's, met name Brabant, is het bijzonder druk, zegt Annemarie van der Velden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. "Het belangrijkste is dat we ons écht moeten houden aan de maatregelen om contacten te beperken. De enige manier om het virus te stoppen, is door het niet aan iemand over te dragen. Ofwel: als je niet met anderen in een ruimte hoeft te zitten, doe dat dan ook niet."

Van der Velden denkt dat de piek nog niet is bereikt. "Dat wordt steeds lastiger om in te schatten. We testen met name in ziekenhuizen. Het aantal mensen dat bewezen besmet is, loopt niet gelijk op met het aantal daadwerkelijke besmettingen."