Tweede Kamer wil snel verbod op maaltijdbezorging onder de 16 jaar

Het voorstel volgt op een kritisch rapport waarin de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) voor zo'n verbod pleit. De tijdsdruk, onveilige verkeerssituaties en de verantwoordelijkheid voor geld vormen gevaren voor jongeren onder de zestien. Ook werken de jongeren vaak te lang en voor te weinig geld, oordeelde de Inspectie.

'Te gevaarlijk'

"Het werk is te gevaarlijk", stelt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. "Het is onveilig om deze kinderen onder de zestien, soms ook in het donker, zo snel mogelijk door een drukke stad te laten crossen." De kinderen moeten volgens de regeringspartij beschermd worden: "We moeten niet wachten tot er meer ongelukken gebeuren."