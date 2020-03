Tweede Kamer: vertaal MH17-proces live in Russisch als 'wapen tegen desinformatie'

Megaproces begint maandag

Het megaproces over MH17 begint maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het proces is live te volgen op internet, maar wordt in het Nederlands gehouden en in het Engels vertaald. Er zijn vier verdachten: drie Russen en een man uit Oekraïne.

De kans is groot dat geen van de verdachten aanwezig zal zijn bij het proces. Voor de behandeling van de zaak is nu al meer dan een jaar uitgetrokken. Er is grote internationale belangstelling voor, meer dan 400 journalisten uit tientallen landen hebben zich aangemeld.

Vlucht MH17 werd juli 2014 neergehaald. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, kwamen om het leven.