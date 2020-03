Rusland en Turkije bereiken staakt-het-vuren in Idlib

Om middernacht moet in de Syrische provincie Idlib een staakt-het-vuren ingaan. Dat hebben de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin in Moskou afgesproken. In de regio is de afgelopen weken hard gevochten, waardoor bijna een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen.

De twee landen kwamen in Idlib steeds meer tegenover elkaar te staan. Rusland steunt de troepen van president Assad, terwijl Turkije aan de kant van de rebellen staat. Het staakt-het-vuren moet volgens Poetin de basis zijn voor uiteindelijk vrede in het gebied. Ook hebben de landen afgesproken dat er hulpgoederen naar het enorme aantal vluchtelingen worden gestuurd. Offensief Assad Het akkoord is een doorn in het oog van de Syrische president Assad. Zijn troepen zijn de afgelopen weken bezig met een wreed offensief, waarbij ze veel luchtsteun krijgen van Rusland. Hulporganisaties spreken over de wreedste gevechten in ruim negen jaar oorlog. De provincie Idlib ligt pal aan de grens tussen Syrië en Turkije. Assad wil Idlib koste wat kost heroveren. De noordwestelijke provincie is het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië. Met hulp van Russische bombardementen wist het Syrische leger de laatste tijd verschillende steden te heroveren. Daarbij werden ook ziekenhuizen en scholen geraakt. Duizenden Turkse militairen De rebellen krijgen juist steun uit Turkije. Naast materieel stuurde Turkije duizenden Turkse militairen naar Idlib, die doelen aanvielen van het Syrische leger. Daarbij zijn in een maand tijd zeker 59 Turkse militairen gesneuveld. Ook vandaag kwamen twee Turkse soldaten om het leven, slechts enkele uren voor het staakt-het-vuren zou ingaan. Lees ook: Mohammed (11) over oorlog in Syrië: 'Ik wil een toverstaf om bombardementen te stoppen' Door het geweld in de provincie Idlib zijn volgens de Verenigde Naties naar schatting bijna een miljoen vluchtelingen op de been. Veel van hen willen naar Turkije, maar dat houdt de grens met Syrië voorlopig dicht. Met het staakt-het-vuren hoopt Turkije te voorkomen dat de vluchtelingen nog verder naar het noorden trekken. Tegelijkertijd opende de Turkse president Erdogan de grenzen met Europa. Turkije vindt dat de Europese Unie te weinig doet als het gaat om de opvang van vluchtelingen en de opgelaaide strijd in Syrië. Hoe Assad de oorlog in Syrië won Bekijk deze video op RTL XL Het regime van Assad heeft bijna heel Syrië weer in handen. Correspondent Olaf Koens verklaart de strategie van de brute dictator.