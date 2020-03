Sjeik van Dubai liet zijn dochters ontvoeren en dreigde met pistool op kussen

Het is een rechtszaak die tot de verbeelding spreekt. Met in de hoofdrol de steenrijke sjeik al-Maktoum en een prinses, Haya Bint Al-Hussain. Zij was één van de zes vrouwen van de sjeik, maar besloot te vluchten nadat ze had ontdekt hoe haar man twee van zijn dochters had laten ontvoeren.

Pistolen op bed

Prinses Haya besloot om in april 2019 naar Londen te vluchten. Ook nam ze haar kinderen mee, zoon Zayed (8) en dochter Jalila (12). Tot enorme woede van de sjeik, die op Instagram sprak over verraad en de vrouw begon te intimideren. Zeker nadat bekend was geworden dat de prinses een affaire had met een Britse bodyguard.

Haya verklaarde tegenover de rechter dat ze tot twee keer toe een pistool op haar kussen had gevonden. Ook schreef de sjeik gedichten vol dreigende taal en zou hij hebben gezegd: "Jij en de kinderen zullen nooit veilig zijn in Engeland."