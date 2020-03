Excuses aan Indonesië: ze komen er ook dit staatsbezoek waarschijnlijk niet

Geen excuses

In 2005 zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot dat Nederland in 1945 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis' stond. Het is de uitspraak die sinds de koloniale tijd het dichtst bij excuses in de buurt komt. Al waren het volgens Steijlen geen echte excuses.

"Het onderzoek gaat eigenlijk over wat het betekende om aan die verkeerde kant van de geschiedenis te staan", zegt Steijlen. "Het is nu aan ons om in de spiegel te kijken. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Het was groter dan we tot nu toe hebben gezegd. Maar er was al eerder genoeg bekend op grond waarvan de koning een gebaar naar Indonesië kan maken, daar zijn de onderzoeksresultaten niet voor nodig."

Staatsbezoek

Toch denkt Paulus dat de kans klein is dat er tijdens dit staatsbezoek al 'nieuwe' excuses. "De koning kan dat alleen doen als de volledige regering het daarover eens is, en dat is nu gewoon niet zo. Bovendien heeft de Indonesische regering nooit gevraagd om excuses. Het lijkt alsof het onderzoek dat nu loopt, wordt gebruikt als een pilaar om achter te schuilen. De uitkomst ervan wordt afgewacht en daarna wordt verder gekeken."