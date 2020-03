Michael Bloomberg gaf fortuin uit maar stapt nu uit race Witte Huis

Bloomberg stak naar schatting ruim 500 miljoen dollar van zijn eigen vermogen in de campagne. Zo kocht hij massaal tv-spotjes op en opende in het hele land campagnekantoren.

Super Tuesday

Bloomberg sloeg de eerste vier staten die voorverkiezingen hielden over. Hij stond pas afgelopen nacht voor het eerst op het stembiljet, tijdens Super Tuesday. Dat is de dag dat er in 14 staten tegelijkertijd wordt gestemd, en een derde van de benodigde gedelegeerden worden verdeeld.

Het lukte Bloomberg echter niet om zijn investering te verzilveren. Hij won alleen in het Amerikaanse Samoa, wat hem vrijwel niets opleverde.