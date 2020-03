Trouwen op je 13de: Owena vecht tegen kindhuwelijken in Indonesië

Owena ziet hoe kindhuwelijken de laatste jaren weer gepromoot lijken te worden. "Een aantal conservatieve religieuze bewegingen raadt het iedereen af om een vriendje of vriendinnetje te hebben want dat is een zonde. Zij raden meisjes en jongens in plaats daarvan aan om gewoon meteen te trouwen", zegt ze.

Hoe ouder het meisje, hoe hoger de kosten

Veel ouders denken dat het economisch voordeliger is als hun dochter vroeg trouwt. "Een meisje is voor ouders sowieso al een economische last", zegt Owena. "Meisjes mogen in de regel geen hoger onderwijs volgen, dus als ze dan met school stoppen en thuis komen te zitten, dan kosten ze alleen maar geld."