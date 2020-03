Alle scholen dicht en Serie A zonder publiek, corona beheerst Italië

Afgelopen maandag werd nog bekend gemaakt dat de koersen gewoon gereden gaan worden, maar dat is gezien de huidige ontwikkelingen nog maar de vraag.

Jumbo-Visma rijdt niet in Italië

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma heeft zelf al besloten om de Strade Bianche niet te gaan rijden. De ploeg van onder meer Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk doet dat op advies van de ploegarts en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Samen met het management van onze ploeg zijn we continu bezig zorg te dragen voor de gezondheid van onze renners en overig personeel en voor goede werkomstandigheden te zorgen", zegt Richard Plugge, algemeen directeur van de Nederlandse ploeg. "Dat houdt bijvoorbeeld in te voorkomen dat ze ergens in quarantaine moeten. We moeten het in een breder perspectief bekijken en verantwoording nemen voor de gezondheid van renners, staf en wielerfans."