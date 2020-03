De consultant van morgen is ondernemer die impact wil maken

Veel slimme mensen

Hier ontstaat volgens hem een interessante situatie. Ondernemende consultants Rogier van der Klauw en Emma Wolthuizen van Deloitte zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan bij de startup Lightyear. Dit Eindhovense bedrijf maakt auto’s die op zonnecellen rijden. Geweldige techniek en heel innovatief. Van der Klauw kent de COO van zijn studie. Hij zag dat er organisatorische verbeteringen nodig waren om door te kunnen groeien en maakte een business case om zijn leidinggevende te overtuigen dat hij daar het verschil kon maken. Van der Klauw: “Dat lukte en een nieuwe, innovatieve samenwerking tussen een startup en een grote consultant was geboren.”

Van der Klauw en Wolthuizen vertaalden ontwikkelden een nieuwe strategie voor Lightyear, die de startup in staat stelt de komende jaren succesvol door te groeien. Wolthuizen: “Voor insights over de elektrische automotive branche klopten we aan bij een Deloitte-collega in de VS die daar al ervaring mee had. We hebben over de hele wereld waanzinnig veel slimme mensen rondlopen bij wie je altijd terecht kunt met al je vragen.”