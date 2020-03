Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar 'zorgwekkende' zwarte lijst Belastingdienst

Daaruit bleek dat informatie eindeloos werd bewaard, dat sommige informatie niet werd gecontroleerd, en dat burgers zich niet konden verweren tegen de registratie, omdat zei van niets wisten. Aanleiding voor de registratie als mogelijke fraudeur kon een informatieverzoek zijn van een andere overheidsdienst of een ‘tip of klik’ van een andere burger.

Onderste steen

Uit het interne onderzoek bleek dat dit leidde tot een ‘waar rook is, is vuur’ aanpak, zonder dat er een objectieve reden was om burgers anders te behandelen bij controle en toezicht. De voormalige staatssecretaris Menno Snel, heeft meermalen ontkend dat de Belastingdienst zwarte lijsten gebruikte.

De Tweede Kamer wil nu de onderste steen boven, over wat de gevolgen voor burgers waren van het systeem, en of andere overheden FSV mogelijk ook hebben gebruikt.