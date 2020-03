Kind van arme ouders vaker onderschat door leerkracht

'Eindtoets heeft geen vooroordelen'

Volgens het CPB moet de eindtoets beter benut worden om - al dan niet onbewuste - vooroordelen van leraren tegen te gaan. "We kunnen niet in de hoofden van leraren kijken, we kunnen geen onderzoek doen of het echt aan die vooroordelen ligt, maar dat lijkt wel de meest voor de hand liggende verklaring. De toets heeft geen last van onbewuste vooroordelen en neemt niet mee wat voor achtergrond kinderen hebben."

Minister Slob van Onderwijs erkent de problemen en presenteerde onlangs plannen om ongelijkheid tegen te gaan. Onderdeel daarvan is dat de eindtoets korter na het schooladvies wordt afgenomen. Maar volgens het CPB heeft het vooral nut als het schooladvies pas na de eindtoets wordt gegeven.

Bolhaar: "Er zit extra informatie in die eindtoets. Het is zonde om die niet volledig te benutten. En die kun je het best benutten als je de eindtoets doet voordat het schooladvies wordt gegeven, zodat de docent de uitkomst van die toets ook mee kan wegen in zijn schooladvies."