Kandidaat stapt dag voor Super Tuesday uit voorverkiezingen

Amy Klobuchar (59) is senator voor de staat Minnesota. De ervaren Democratische politica mengde zich ook in de voorverkiezingen, maar wist al snel dat ze kansloos zou zijn. Toch deed ze het best goed in Iowa.

Steun voor Joe Biden

Daar werd ze vijfde met 12,3 procent van de stemmen. Net iets minder dan Joe Biden. Het is diezelfde Joe Biden die ze nu gaat steunen. Ze roept haar achterban op datzelfde te doen. Dat kan heel belangrijk zijn.