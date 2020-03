Zoektocht naar 'patient zero' in volle gang

Is het een man of een vrouw? Is het één persoon of zijn er meer? Wie is toch 'patient zero', de eerste mens die ziek werd door het coronavirus en een wereldwijde epidemie veroorzaakte? De zoektocht is nog zonder resultaat, maar het vinden van 'patient zero' is van groot belang.

In de hele wereld zijn al tienduizenden mensen besmet met het coronavirus. Elke dag komen er nieuwe zieken bij en gaan mensen aan het virus dood. Volgens de Wereldgezondsheidsorganisatie WHO ligt het voor de hand dat de eerste coronazieke uit China komt. Uit de stad Wuhan, waar de virusuitbraak begon. Levende dieren In Wuhan wonen ruim 11 miljoen mensen. Het coronavirus zou van dier op mens zijn overgedragen op een markt in Wuhan waar vlees en vis werd verhandeld, vaak in de vorm van nog levende dieren. Dat zou ergens eind vorig jaar gebeurd moeten zijn. Sindsdien verspreidt het virus zich over de hele wereld. Maar wie is toch die persoon bij wie de verspreiding begon, en waarom willen artsen en wetenschappers dat zo graag weten? Virus in kaart brengen Als de eerste coronazieke wordt gevonden, pas dan komen we echt alles te weten over het virus. Artsen en wetenschappers kunnen Covid-19 dan veel beter in kaart brengen: Hoe is de ziekte ontstaan?

Waar en wanneer is het virus van dier op mens overgedragen?

Hoe gebeurde dat precies en door welk dier?

En hoe verspreidt het virus zich zo snel? Zodra een besmetting met het coronavirus wordt gesignaleerd, voert de GGD in Nederland een zogeheten contactonderzoek uit. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat levert informatie op voor nu en in de toekomst. We zouden direct gerichte maatregelen kunnen nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. Gehoopt wordt dan dat steeds minder mensen besmet raken. De informatie kan in de toekomst worden gebruikt om het virus eerder te kunnen constateren. Waardoor dus snel tegen deze vorm van corona kan worden opgetreden. Bovendien helpt alle informatie om een goed medicijn te kunnen maken. Naam blijft geheim Het zoeken naar 'patient zero' houdt de Chinezen dag en nacht bezig. Als deze persoon wordt gevonden, dan zal diens naam niet worden bekendgemaakt. Dat heeft te maken met privacy, maar ook is er de angst dat geweld tegen deze patiënt zal worden gebruikt. 'Patient zero' kan weleens de schuld krijgen van al het leed dat het coronavirus aanricht.