In Loon op Zand praten ze nergens anders over, maar al die aandacht is echt niet nodig

We vangen nog een gesprek op, van een vrouw die de hond uitlaat en een man tegenkomt op het parkeerterrein. "Moet je kijken, alle media staan hier in het dorp. Wat moet ik zeggen? Dat ik ook niet had verwacht dat het in Loon op Zand zou gebeuren?"

'Toch wel geschrokken'

En toch is er ergens iets veranderd vandaag. De besmette man is bekend in het dorp, volgens inwoners werkt zijn vrouw op een school en daar zitten de kinderen en kleinkinderen van veel inwoners van Loon op Zand. "Het zet je wel aan het denken. Ik ben toch wel geschrokken", zegt een man die niet wil dat we zijn naam opschrijven. "Iedereen weet dan meteen wie ik ben", zegt hij. Want zo gaat dat in een dorp.