Tv-kok Hugo Kennis over bijna-stik-incident: 'Ik had minuten geen zuurstof'

De chef-kok stikte bijna tijdens de live-uitzending terwijl hij een Japanse rijstbal aan het bereiden was. Hij slikte per ongeluk een stukje nori in. Dat zijn dunne vellen van geperst en gedroogd zeewier, die veel gebruikt worden om smaak te geven aan sushi.

"Ik had een stukje van dat droge vel aan mijn vinger. Als de vellen nat worden zuigen ze water op. Ik ademde het norivel in toen ik ademhaalde. Het stukje schoot in mijn luchtpijp", zegt de chef-kok.