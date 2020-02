We drinken meer speciaalbier en alcoholvrij, groei zet door

Alcoholvrij bier valt nog steeds in het niet naast de reus die pils is in ons land. Maar als je inzoomt op de cijfers, zie je dat het aantal gedronken biertjes zonder alcohol wel degelijk flink stijgt.

Minder en minder alcohol

In 2016 werd er nog 387.000 hectoliter bier zonder alcohol gedronken. Vorig jaar ging dat om 680.000 hectoliter. Volgens de directeur van belangenvereniging Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus ligt dat aan de grotere keuze die consumenten hebben. "Jaren geleden was er alleen pils en witbier in een alcoholvrije variant. We zien nu ook steeds meer 0.0 speciaalbieren op de markt."

Volgens Wigboldus is een op de twintig bieren inmiddels alcoholvrij. Daarbij valt op dat in de horeca alcoholvrij bier een groei van 24 procent doormaakte. "Alcoholvrije bieren worden steeds vaker op de tap aangeboden. Er zijn meer alcoholvrije blonde bieren, ipa's en bieren met een flinke smaak", aldus Wigboldus.

Volgens de directeur toont dat aan dat bier zonder alcohol goed is ingeburgerd, en dat de categorie dit jaar alleen nog maar verder zal groeien.