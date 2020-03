Hoe vergelijkt RTL Nieuws de eindtoetsscores? En 7 andere vragen over het scholenonderzoek

Welke eindtoetsen zijn meegerekend?

Het gaat om eindtoetsen die basisscholen in 2017, 2018 en 2019 afnamen onder hun leerlingen uit groep 8. Alleen als er vijf of meer deelnemers aan de toets waren, is de toets meegerekend.

Naast de Centrale Eindtoets van het Cito zijn ook de scores voor de door het ministerie erkende toetsen van IEP en ROUTE 8 meegenomen. De toetsen van AMN, CESAN en DIA zijn buiten beschouwing gelaten. Aan deze toetsen deden te weinig leerlingen mee om scholen goed te kunnen vergelijken.

Per soort toets is ook een correctie toegepast, omdat uit onderzoek van het Centraal Planbureau en analyse van de eigen gegevens blijkt dat scholen die de Centrale Eindtoets maken over het algemeen beter scoren.

Welke basisscholen zijn meegerekend?

Elke reguliere basisschool is meegerekend waarvan voor ten minste twee jaren een score is berekend, én waarvan gegevens over de achtergrond van de leerlingen bekend zijn. In totaal is op die manier voor 6.040 scholen een cijfer berekend.