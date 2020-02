Onrust groeit op Griekse eilanden om overvolle kampen

Nieuwe migratieplannen

EU-commissaris Ylva Johansson van migratie wil daarom een nieuw Europees asielakkoord proberen te sluiten, maar ze spreekt nog niet over een algehele crisis.

"Ook al is er een toename in het aantal aankomsten in Griekenland, (…) we zien minder aankomsten binnen de Europese Unie dan vele jaren eerder. We zijn niet in een crisis", zei ze vorige maand in het Europees Parlement. "Maar de 40.000 mensen op de eilanden zitten wel in crisis", voegde ze er aan toe. Een oplossing is voor hen nog niet in zicht.