Ruim eenderde van snelheidsboetes voor geringe overtreding

100 per uur te hard in bebouwde kom

Naast de kleine boetes, worden er ook wel degelijk snelheidsduivels op de bon geslingerd. Vorig jaar kregen 3700 mensen een prent, omdat ze meer dan 60 km/u harder reden dan ter plekke was toegestaan.

Van die 3700 snelheidsduivels presteerden 143 het om zelfs meer dan 100 kilometer per uur te hard te rijden. 18 deden dat zelfs binnen de bebouwde kom, waar doorgaans een snelheidslimiet geldt van 30 of 50 kilometer per uur. Zij reden dus minimaal 130 of 150 kilometer per uur.

Wie buiten de snelweg meer dan 30 kilometer per uur te hard rijdt na correctie, krijgt geen standaard boete, maar wordt voorgeleid bij het Openbaar Ministerie. Op de snelweg gebeurt dat bij meer dan 40 kilometer per uur te hard.