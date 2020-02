Kusje voor papa: Oranjes samen op de foto in de sneeuw

Niet alle pers welkom

RTL Boulevard was dit jaar niet welkom bij de fotosessie. Reden hiervoor is de publicatie van een Instagramfoto na de kerstmusical waaraan prinses Amalia meedeed. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dat een schending van de mediacode.

Royaltydeskundige Marc van der Linden reageerde eerder verbijsterd. "Zij brengen het naar buiten en wij laten het ook zien. En dan komt er een sanctie voor het programma, dat voor de rest nog nooit iets fout heeft gedaan. Een flinke sanctie", zei hij. "Waar haalt de RVD het recht vandaan om dat zelf te bepalen en niet bijvoorbeeld via de rechter te laten gaan?"