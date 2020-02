Tuinen verwoest door stormen: 'Schutting ligt bij de buren'

Zo blijft je schutting wél staan

Om in de toekomst een omgewaaide schutting te voorkomen, kun je een aantal dingen doen. "Je ziet veel schuttingen met betonpalen. Niet altijd even mooi, maar wel stevig, want beton rot niet", zegt Nanda van Raaijen, directeur van Van Raaijen Hoveniers in Almere. "Wat ook kan, is stalen buizen die de grond ingaan, of hardhout in plaats van geïmpregneerde palen. Gewoon hout gaat gewoon op een gegeven moment rotten en dan kan net die ene windvlaag het beslissende zetje geven."

Omgewaaide bomen en hagen kun je volgens Van Raaijen het best zo snel mogelijk weer de grond inzetten. "De wortels mogen niet te lang blootliggen." Wel zul je er wat palen bij moeten plaatsen. "Anders liggen ze bij de volgende windvlaag zo weer om."