Drentse scholen: check je kind na vakantie op corona

"De boodschap tot nu toe is: 'geen reden tot paniek'", zegt een woordvoerder van het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) in een reactie. "Als ouders zich zorgen maken is het altijd gebruikelijk om de huisarts te bellen. Die stelt vervolgens de nodige vragen om in te schatten of er wel of niet een risico op corona is en of een bezoek nodig is."

Het NHG heeft continu contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere organisaties over het virus. "Zolang er geen uitbraken zijn, passen we het protocol niet aan. We willen geen onnodige onrust verspreiden." Het RIVM benadrukt dat wat de scholenkoepel doet 'niet nodig' is en ook 'geen beleid van het RIVM of de GGD'.