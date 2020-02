Zussen in Cambodja na bijna halve eeuw herenigd: 'Ik dacht dat ze dood was'

"Ik verliet mijn dorp lang geleden en ik ging nooit terug. Want ik heb altijd gedacht dat mijn broers en zussen dood waren. Zonder CCF had ik mijn oudere zus nooit gevonden. Ik ben zo blij", zegt Bun Sen. Haar zus Bun Chea zegt: "Dertien van onze familieleden zijn gedood door Pol Pot, en we dachten dat Bun Sen er een van was. We hebben veel over haar gesproken, maar ik had nooit gedacht dat haar nog zou zien."