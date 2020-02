Consumentenbond: bestel deze spullen niet buiten de EU

NVWA controleert geen pakketten

Spierenburg: "In Europa hebben we allerlei veiligheidseisen die gecontroleerd worden door toezichthouders. Dat wil niet zeggen dat alles wat in de winkels ligt altijd veilig is, maar wel dat de toezichthouder een product van de markt kan halen als er iets onveilig is. Door te bestellen via buitenlandse webshops omzeilen consumenten dat."

Dat komt doordat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen pakketten controleert. "De import van containers controleren we wel, maar alle individuele pakketjes controleren is ondoenlijk", zegt woordvoerder Paula de Jonge.

De NVWA waarschuwt consumenten via de campagne 'laat je niet inpakken' voor de risico's die consumenten lopen als ze een product bestellen bij een webshop van buiten de EU. "Want je hebt weinig zicht op de kwaliteit als het niet door ons wordt gecontroleerd", zegt De Jonge.

De Consumentenbond sluit zich daarbij aan en vindt het tijd voor een hardere aanpak. Spierenburg: "De overheid onderkent dit probleem, wij zitten daarom ook in een commissie met de NVWA, de Autoriteit Consument en Markt en de Douane om advies te geven over hoe de overheid dit kan aanpakken."