Jessica werd misbruikt door atletiektrainer Jerry M.: 'Ik wilde het vergeten'

Niet gelukt

Aangifte doen bij de politie, en daar vertellen over het misbruik, lukte Jessica in eerste instantie niet. Ze durfde niet. "Ik was bang dat ik niet geloofd werd. Als zoiets gebeurt, ga je aan jezelf twijfelen, aan alle kanten."

Haar ouders wilden graag dat ze aangifte deed, maar voor Jessica was dat 'uit den boze.' "In mijn ogen had deze man ook een geweldige vrouw, en twee kinderen. Ik had het gevoel dat het mijn schuld was als ik aangifte zou doen."

Nu besefte ze: het is niet haar eigen schuld. En nu, achteraf gezien, is ze blij dat ze pas later alsnog aangifte heeft gedaan. Op een moment dat ze het proces dat daarna zou komen, psychisch aankon.