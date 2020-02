Rutte: niets opgeschoten bij begrotingstop EU

Op de eerste dag van de EU-begrotingstop is geen vooruitgang geboekt. Dat zei premier Mark Rutte vannacht in Brussel. De zuinige landen geven geen duimbreed toe in de onderhandelingen over een nieuwe begroting.

De leiders moeten het eens worden over de nieuwe EU-begroting voor 2021 tot en met 2027. Veel landen willen een flinke stijging, maar Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk niet. Rutte hoopt dat de "realiteit indaalt" bij regeringsleiders die een hogere begroting willen. Overleg van de 'zuinige 4', de premiers van Zweden, Nederland, Denemarken en Oostenrijk. © ANP De vier landen worden de ‘zuinige vier’ genoemd en vormen één front. "We stemmen alles af en zitten met zijn vieren bij Michel", zegt Rutte. Doel is te voorkomen dat er meer geld de begroting wordt "ingerommeld". De premier en zijn drie collega’s houden vast aan een plafond van 1 procent van het Europese inkomen, terwijl Michel 1,074 procent had voorgesteld. In het voorstel van Michel zou de Nederlandse afdracht met twee miljard euro stijgen. Onacceptabel, aldus het kabinet. Aparte gesprekken De regeringsleiders van de EU-landen vergaderen vandaag verder over de meerjarenbegroting, wellicht aan de hand van een aangepast voorstel. Na een centrale ronde nam EU-president Charles Michel regeringsleiders apart, soms in groepjes, om te inventariseren hoe hij de uiteenlopende standpunten nader tot elkaar kan brengen. Zie: Jij betaalt 282 euro voor de EU - dit is waar het naartoe gaat "Later vandaag moet blijken of EU-president Michel met een nieuw voorstel komt, maar tot nu toe houden de meeste leiders de hakken in het zand, en dan is de kans op een mislukte EU-top groot", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Deze strijd om miljarden wordt een zaak van de lange adem. Insiders verwachten niet dat de ‘zuinige 4’ deze dagen gaan toegeven. Bij eerdere begrotingen waren ook meerdere toppen nodig om tot een deal te komen." Biografie Chopin EU-president Michel heeft niet gezegd hoe lang hij de top wil laten duren. Rutte had een biografie van Chopin meegenomen voor het geval hij de hele nacht had moeten blijven, zei hij gisteravond laat. "Ik ben nog niet begonnen, ik denk dat het morgennacht wordt." Lees meer: Kabinet verwijst compromis EU-begroting naar prullenbak