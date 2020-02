Grote zorgen rond communicatienetwerk politie: 'Er kunnen doden vallen'

Grapperhaus: 'Problemen niet ontkennen'

Minister Grapperhaus begrijpt de ergernis. Hij spreekt van aanloopproblemen: "Er is van tevoren ook gezegd dat er zo hier en daar problemen kunnen zijn met sommige portofoons."

Veruit het grootste deel van het systeem is in orde, stelt de minister. "Er zijn problemen, dat ga ik ook niet ontkennen en die moeten we ook zo snel mogelijk verhelpen." De minister is bereid nog eens met de vakbonden te overleggen om te kijken waar de zwaartepunten zitten van de problemen.