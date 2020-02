Bumperkleven, racen en appen achter stuur: verkeershufter vaker op de bon

Toename in 282 gemeenten

De groei van het aantal boetes voor huftergedrag is over het hele land te merken. In maar liefst 282 van de 355 Nederlandse gemeenten is er ten opzichte van vorig jaar een toename van het aantal hufterboetes.

De grootste stijging in relatieve zin was in Krimpen aan den IJssel, daar steeg het aantal hufterboetes met 458 procent. Vorig jaar waren het er 173. In 2018 nog 31. Vlieland en Schiermonnikoog zijn de enige gemeenten waar geen enkele hufterboete aan verkeersdeelnemers werd uitgedeeld in 2019. Niet heel vreemd, er rijden nauwelijks auto's op de twee eilanden.

Voor elke gemeente analyseerde RTL Nieuws het huftergedrag op en naast de weg. Benieuwd naar de resultaten voor je eigen gemeente? Check dan de link in de kaart of gebruik het zoekvak eronder.