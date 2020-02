Seksueel roofdier of gemanipuleerd slachtoffer? Jury beslist over lot Weinstein

Getuigenverklaringen

Daarnaast getuigden de afgelopen weken ook zes andere vrouwen. Bij hen is het veronderstelde misbruik voor deze rechtszaak inmiddels verjaard, maar ze doen in de rechtbank toch hun verhaal. De vrouwen willen op die manier aantonen dat het misbruik van Weinstein een patroon is.

Zo verklaarde actrice Annabella Sciorra, bekend uit de tv-serie The Sopranos, dat Weinstein haar in 1993 in haar eigen appartement overmeesterde. Hij zou haar, terwijl zij zich in alle hevigheid verzette, hebben verkracht.

"Ik probeerde hem van mij af te krijgen. Ik sloeg hem, schopte hem. Maar hij kroop bovenop mij en verkrachtte me.", vertelde ze de jury emotioneel.