Dit is het Caloh Wagoh-proces: moord op bestelling, handel en afpersing

4. Waarom worden Marengo en het Caloh Wagoh-proces niet samengevoegd?

Er zijn dus grote gelijkenissen: in beide zaken bestaat het belangrijkste bewijs uit PGP-berichten en de verklaringen van een kroongetuige. Bovendien gaat het in beide zaken om liquidaties die (deels) zouden zijn uitgevoerd in opdracht van Riudouan Taghi.

Er is ook een groot verschil: in Marengo gaat het om misdaden die gepleegd zijn in de periode van 9 september 2015 tot en met 14 januari 2017, de dag waarop kroongetuige Nabil B. zich bij de politie meldde. Bij Caloh Wagoh gaat het om strafbare feiten die zijn gepleegd in de periode erna, vanaf eind januari 2017. Omdat de twee kroongetuigen in deze twee zaken dus over twee verschillende tijdsperiodes hebben verklaard, vindt het OM het 'niet opportuun' om de zaken samen te voegen.