Nieuwe Europese militaire missie bij Libië

Details uitgewerkt

De details worden de komende weken uitgewerkt, zodat over ruim een maand een formeel besluit kan worden genomen. Borrell hoopt dat de missie eind maart van start kan gaan. Veel lidstaten bieden volgens hem aan schepen te leveren. "We zullen in actie komen als er wapens over zee worden gesmokkeld."

De ministers beloofden vorige maand zich in te zetten voor bewaking van het wapenembargo dat volgens Borrell systematisch wordt geschonden. Ondanks oproepen tot een staakt-het-vuren wordt In Libië nog altijd volop gevochten. Hoe de wapenhandel over land moet worden aangepakt is onduidelijk.