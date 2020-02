Na rampzalige cruise is Flip weer thuis: 'Wat een opluchting'

Reactie RIVM

Of het gezin uit Landsmeer inderdaad in Nederland is aangekomen, kan het RIVM niet bevestigen. "We kunnen daar niets over zeggen vanwege privacyredenen", zegt een woordvoerder.

Wel bevestigt de woordvoerder dat 'een deel' van de 91 Nederlanders al weer terug in Nederland is. "Die mensen proberen we nu te vinden en te spreken." Ook heeft het RIVM de GGD's in de woonplaatsen van de passagiers, benaderd.

Aantal onbekend

Hoeveel Nederlanders er exact weer terug thuis zijn, is niet duidelijk. "Die mensen zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen."

Ze hoeven niet in quarantaine, vooralsnog. "We zijn voorzichtig en houden contact, maar er is nu geen reden tot zorg. Het is ook niet duidelijk of de besmette vrouw die in Maleisië een positieve uitslag had, ook daadwerkelijk al ziek was op het schip."