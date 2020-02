China doet ook geld in quarantaine om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Virussen kunnen buiten lichaam niet overleven

Of het coronavirus inderdaad verspreid kan worden via bankbiljetten, is nog maar de vraag. Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen, zo meldt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

"Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus (COVID-19) anders is." Je kunt dus ook niet besmet raken als je een pakketje uit China bestelt.