Nog single? Bekijk uit hoeveel vrijgezellen jij kunt kiezen

Zo hebben we het berekend

De grafiek is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over hoeveel mensen alleen wonen. Van die mensen heeft volgens het CBS bijna een kwart wel een relatie. Die zijn dus ook afgetrokken van het aantal singles.

Alles bij elkaar zijn er dan 1,23 miljoen single mannen en 1,7 miljoen single vrouwen in Nederland.

De meeste relaties hebben geen groot leeftijdsverschil: 90 procent scheelt tien jaar of minder. Daarom zijn we er in onze berekening van uitgegaan dat je potentiële partner maximaal tien jaar jonger of ouder is dan jij. Ben je daar flexibeler in, dan is je keuze dus groter.