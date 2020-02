Kabinet maakt besluit afblazen verhuizing marinierskazerne bekend

Uitgelekt

De poging van Visser lekte echter uit via RTL Nieuws en zorgde voor een storm van kritiek. Naar de buitenwereld was de boodschap: er is nog geen besluit genomen. Visser sprak over een 'groot dilemma' en later over 'grote aarzelingen' over de verhuizing. Vicepremier De Jonge, zelf een Zeeuw, ontliep zelfs televisiecamera’s over de kwestie. Premier Rutte probeerde begrip te tonen. "Ik snap dat de Zeeuwen erg geschrokken zijn", aldus Rutte. "Ik baal er ook ontzettend van hoe dit is gegaan."