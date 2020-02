Nipte meerderheid in Tweede Kamer voor handelsverdrag met Canada

Als de kleinste regeringspartij voor het verdrag stemt, haalt het kabinet een meerderheid van 76 van de 150 zetels. De ChristenUnie stemde in 2016 nog tegen het verdrag.

‘Positief’

"We zijn positief over de waarborgen die het kabinet ons geeft, het kabinet is ons echt wel tegemoet gekomen", zei Joël Voordewind van de CU na het debat. De ChristenUnie wilde onder meer garanties dat de duurzame landbouw niet zal lijden onder het verdrag en dat de voedselveiligheid niet in het geding komt.

Hij pleitte voor meer controles bij boeren in Canada en extra douane in Nederland. Kaag gaat zich hier voor inzetten. Voordewind vraagt van de minister een inspanningsverplichting.