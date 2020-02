Passagiers op de Westerdam kunnen mogelijk morgen weg uit Cambodja

Vluchten uitstellen

Volgens het moederbedrijf van HAL, Carnival Corporation, zijn de procedures aan boord van het schip complex, maar staan er voor morgen vluchten paraat. Of de mensen dan daadwerkelijk vertrekken en of daar ook (alle) Nederlanders bij zitten is niet bekend.

"Gezien het aantal organisaties dat betrokken is bij de ondersteuning van de complexe activiteiten vandaag, kost het tijd. Daarom moesten we vandaag onze eerste geplande chartervluchten uitstellen, maar we hebben vliegtuigen paraat staan voor morgen. We zijn iedereen hier in Cambodja dankbaar die ons vandaag helpt en verwelkomt", aldus de verklaring vanuit Seattle.