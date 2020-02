Niet haar 10-jarige vriendje, maar een 15-jarige jongen is vader van kind Daria (13)

Het verhaal van Daria kreeg wereldwijde aandacht in de media toen ze haar zwangerschap groots aankondigde op televisie. Er werd meteen getwijfeld aan wie de vader was. Haar 10-jarige vriendje zou namelijk nog helemaal niet geslachtsrijp zijn.

Een uroloog die Ivan onderzocht, had meteen twijfels. "In theorie is het mogelijk dat een 10-jarige jongen een vrouw bevrucht, maar dat geldt niet voor Ivan. Uit tests van het ziekenhuis blijkt dat er nog geen actieve spermacellen in zijn lichaam aanwezig zijn. Hij is nog maar een kind. Ik heb de testresultaten wel drie keer gecheckt", zei hij.