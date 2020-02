Léon (25) heeft sinds zijn geboorte een stoma: 'Het was mijn grootste geheim'

Door zijn stoma moet Léon soms snel of vaker naar de wc, maar omdat hij zijn stoma geheim probeerde te houden liep hij soms veel te lang door met een volle blaas. "Dan had ik gewoon pijn."

Te laat bij de wc

Tijdens een stapavond ging het helemaal mis. "Ik was in een drukke discotheek en kon mijn vrienden niet vinden. Ik moest heel nodig plassen, maar het was druk bij de wc's." Op de mannentoiletten hingen urinoirs. "Er was geen enkele privacy en de hygiëne was ook niet top. Daarnaast was er dus een rij."

Léon zei nog tegen iemand dat hij blaasproblemen had. "Die vent tegen wie ik dat zei antwoordde: ja dat hebben we allemaal weleens." Léon gaf op en ging zo snel mogelijk op de fiets naar huis, maar het was al te laat. Zijn blaas knapte. "Twaalf uur later werd ik wakker in het ziekenhuis. Dat was het moment dat ik besloot dat het zo niet langer kon."