'Strafrechtelijk onderzoek nodig naar ambtsmisdrijven Belastingdienst'

Bewindslieden 'ernstig nalatig'

De fiscalist denkt dat ministers en staatssecretarissen in een strafrechtelijk onderzoek waarschijnlijk niet zelf in de vuurlinie komen, omdat zij niet op de hoogte zouden zijn van de gevolgen van ontspoorde fraudejacht. Maar hij vraagt zich wel hardop af of politiek verantwoordelijken destijds – en de afgelopen periode – mogelijk 'ernstig nalatig' zijn geweest, toen de problemen bekend werden en daarom zouden kunnen worden vervolgd.

Minister Hoekstra zei in januari, na het aftreden van staatssecretaris Snel, dat hij geen aanwijzingen had dat er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. Onder druk van de Kamer zegde hij toen toch een 'nader onderzoek' toe, door een 'second opinion' uit te laten voeren. Later meldde Hoekstra dat hij in overleg was met het ministerie van Justitie over de zaak. Over de uitkomst daarvan is nog niets bekend.

Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen over aangiften die tegen de Belastingdienst zijn gedaan, wegens onder meer machtsmisbruik en illegaal handelen. Eerder werd door ambtenaren van de Belastingdienst intern al aangedrongen op het aanpakken van de top.