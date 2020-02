Gevangenis Leeuwarden krijgt vleugel voor vluchtgevaarlijke gevangenen

De gevangenis van Leeuwarden krijgt een speciale vleugel voor zware criminelen die vluchtgevaarlijk zouden zijn of niet in contact mogen komen met anderen. Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws na berichtgeving in De Telegraaf.

De krant meldt dat op de speciale afdeling twaalf cellen zijn voor zware criminelen. De speciale vleugel zou tussen een normale gevangenis en een extra beveiligde inrichting zoals die in Vught in zitten. Er wordt scherper toegezien op bezoek en ook kunnen gevangenen meer van hun medegevangenen worden afgezonderd. De extra beveiligde vleugel zou in werking worden gesteld na meerdere pogingen van gevangenen om te ontsnappen de afgelopen tijd. In januari probeerden gevangenen bijvoorbeeld in Zutphen te ontsnappen uit de gevangenis.  De nieuwe vleugel zal vanaf 1 maart worden gebruikt.