Eeuwenoud scheepswrak door storm blootgelegd op strand Terschelling

Van Dieren is eigenaar van het Wrakkenmuseum op Terschelling. Volgens hem zegt de bouwwijze van het schip iets over het bouwjaar. "Het schip is overnaads gebouwd. Dat betekent dat de planken elkaar overlappen. Dat is een oude bouwwijze", zegt hij. Bovendien heeft het wrak een speciale vorm. "Het is een heel mooi model met een soort golving erin."