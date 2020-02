Aanklagers in zaak tegen oud-adviseur Trump stappen op na tweet van president

Die oud-adviseur is Roger Stone. In Nederland niet zo bekend, maar in Amerika beroemd. Hij is al bijna vijftig jaar de man van de smerige trucjes voor de Republikeinse Partij. Roger Stone komt daar ook openlijk voor uit, hij laat zich graag de ‘dirty trickster’ noemen.

Stone begon daarmee in 1972, tijdens de herverkiezingscampagne van president Richard Nixon (bijnaam: 'Tricky Dick'). Nixon is volgens Stone een held, hij heeft zelfs een tatoeage op z’n rug van de oud-president.