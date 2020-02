Politie deelt foto van ontplofte bombrief Amsterdam

Bombrieven in Amsterdam en Kerkrade

Rond 08.00 uur vanochtend werd een bombrief bezorgd in het pand van ABN Amro in Amsterdam Westpoort. Een medewerker hoorde de brief sissen en gooide hem weg. Een lichte explosie volgde.

In Kerkrade ontplofte een half uur later een poststuk in een pand van Ricoh. Volgens een medewerker zag het pakje er 'heel normaal' uit, maar ook dit pakketje begon te sissen. Net als in Amsterdam ontplofte het pakje nadat de medewerker hem had weggegooid. Het motief van de afzender van de bombrieven is afpersing, liet de politie later weten.

Later vandaag werd nog een verdachte brief gevonden bij een filiaal van ABN Amro in Maastricht. Deze ontplofte niet en later bleek het te gaan om een computermuis in een envelop.